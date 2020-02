Ashleigh Barty se distanteaza in fruntea clasamentului WTA: Cate puncte are in fata Simonei Halep

Ziare.

Tenismena de la Antipozi are in acest momnet un avans de 2.641 de puncte in fata urmatoarei clasate, Simona Halep.Avansul va ajunge insa la peste 3.000 de puncte, daca australianca va castiga turneul din Qatar.1. Ashleigh Barty 8.717p2. Simona Halep 6.076p3. Karolina Pliskova 5.205p4. Bianca Andreescu 4.555p5. Sofia Kenin 4.365p6. Kiki Bertens 4.335p7. Elina Svitolina 4.301p8. Belinda Bencic 4.010p9. Serena Williams 3.915p10. Naomi Osaka 3.625pAshleigh Barty o infrunta vineri pe Petra Kvitova in semifinalele turneului de la Doha.Urmatorul clasament WTA va fi anuntat luni dimineata.I.G.