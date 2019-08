Calcule in clasamentul WTA dupa ultimele rezultate de la Cincinnati: Simona Halep poate fi depasita de o singura tenismena

Ziare.

Tenismena noastra, aflata pe locul 4 in ierarhia mondiala, nu va urca nicio pozitie, indiferent de rezultatele inregistrate saptamana aceasta la turneul dotat cu premii in valoare totala de 2,9 milioane de dolari.In schimb, la startul turneului, Simona risca sa piarda nu mai putin de patru pozitii!Odata cu eliminarile suferite de Petra Kvitova si Kiki Bertens, precum si retragerea Serenei Williams, campioana de la Wimbledon mai are grija doar Elinei Svitolina.Diferenta intre Simona Halep si Elina Svitolina e de 251 de puncte.1. Naomi Osaka 6.417 puncte2. Karolina Pliskova 6.180p3. Ashleigh Barty 6.152p4. Simona Halep 4.639p5. Petra Kvitova 4.485p6. Kiki Bertens 4.400p7. Elina Svitolina 4.388p8. Serena Williams 3.935p9. Aryna Sabalenka 3.320p10. Anastasija Sevastova 3.167p12-18 august e perioada in care se desfasoara turneul de la Cincinnati.I.G.