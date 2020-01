Calcule in clasamentul WTA: Simona Halep, aproape sigura de locul 2

Ziare.

Tenismena romana se afla in prezent pe locul 2 in ierarhia LIVE a WTA si poate fi depasita doar de Kiki Bertens.Sansele ca Simona sa fie depasita de batava sunt, insa, foarte mici. Pentru ca acest scenariu sa se realizeze, sportiva noastra ar trebui sa fie eliminata in "optimi", iar Bertens sa castige turneul. In orice alta situatie, Simona va ocupa locul 2 dupa terminarea turneului de la Antipozi.Primul loc e ocupat de Ashleigh Barty, care nu poate fi depasita indiferent de rezultatele de la Australian Open 2020.1. Ashleigh Barty 7.827p (optimi)2. Simona Halep 5.561p (optimi)3. Karolina Pliskova 5.290p (eliminata)4. Elina Svitolina 4.775p (eliminata)5. Belinda Bencic 4.675p (eliminata)6. Bianca Andreescu 4.665p (nu a participat)7. Kiki Bertens 3.965p (optimi)8. Serena Williams 3.915p (eliminata)9. Naomi Osaka 3.626p (eliminata)10. Petra Kvitova 3.276p (optimi)Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.La inceputul Grand Slam-ului de la Melbourne, Simona se afla pe locul 3, dupa Ashleigh Barty si Karolina Pliskova.I.G.