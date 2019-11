Casele de pariuri prezinta cotele pentru sezonul viitor: Pe ce loc o vad pe Simona Halep in clasamentul WTA

Ziare.

Simona Halep a incheiat anul 2019 pe pozitia a 4-a in ierarhia WTA, insa pentru sezonul ce urmeaza bookmakerii se asteapta la o clasare mai slaba a reprezentantei noastre.Astfel, agentia Betano ofera cota 1.90 pentru o clasarea de la locul 5 in jos a Simonei Halep.O clasare la sfarsitul anului viitor pe pozitiile 2 sau 3 are cota 5.00, in timp ce o stationare pe locul 4 e cotata cu 8.00.Clasarea la finalul anului 2020 pe locul 1 a primit cota 10.00!Dupa doi ani in care a terminat pe locul 1 in ierarhia WTA, Simona Halep a incheiat anul acesta pe locul 4, dupa Ashleigh Barty, Karolina Pliskova si Naomi Osaka.5.462 de puncte a strans Simona Halep in anul 2019, aflandu-se la o distanta de 2.389 de puncte fata de ocupanta primului loc.I.G.