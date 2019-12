Cate puncte are de aparat Simona Halep in clasamentul WTA in luna ianuarie

Ziare.

com

In 2019, tenismena noastra a bifat turneul de la Sydney, iar apoi a fost prezenta la primul Grand Slam al anului, Australian Open.La Sydney, Simona a pierdut inca din runda a doua, fiind invinsa de favorita gazdelor, Ashleigh Barty. Pentru prezenta in turul doi, constanteanca a fost recompensata cu 55 de puncte WTA.Apoi, la Melbourne, Simona a ajuns pana in optimile de finala, unde a fost invinsa dupa un meci de infarct de Serena Williams, primind 240 de puncte WTA.Astfel, Simona va avea de aparat 295 de puncte WTA in luna ianuarie 2020.In luna ce urmeaza, reprezentanta Romaniei va participa, de asemenea, la doua turnee: Adelaide (13-18 ianuarie) si Australian Open (20 ianuarie - 2 februrarie).1. Ashleigh Barty 7.851p2. Karolina Pliskova 5.940p3. Naomi Osaka 5.496p4. Simona Halep 5.462p5. Bianca Andreescu 5.133pI.G.