Cate puncte are de aparat Simona Halep la Cincinnati si pe ce loc risca sa coboare in clasamentul WTA

Tenismena noastra, invinsa in ultimul act din 2018 de Kiki Bertens, are de protejat 585 de puncte.Indiferent de rezultatul inregistrat la Cincinnati, Simona Halep nu va putea urca mai mult de locul 4 in clasamentul WTA.In schimb, in cazul unei eliminari premature si in functie de rezultate, constanteanca poate ajunge pe locul 8 in ierarhia alcatuita de Asociatia de Tenis Feminin.Kiki Bertens, Petra Kvitova, Elina Svitolina si Serena Williams sunt tenismenele care pot s-o depaseasca pe Simona Halep la Cincinnati.Vezi si: Clasamentul WTA va avea un nou lider: Iata cum arata Top 10 12-18 august e perioada in care se va desfasura Western & Southern Open 2019.2,9 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului din Ohio.Anul trecut, Simona Halep a disputat finala, pe care a pierdut-o in trei seturi in fata olandezei Kiki Bertens.I.G.