Cate puncte are de aparat Simona Halep la Rogers Cup si pe ce loc risca sa coboare in clasamentul WTA

Pentru victoria din 2018, tenismena noastra a fost recompensata cu 900 de puncte, tot atatea puncte fiind puse in joc si la editia din 2019.Simona va incepe Rogers Cup de pe locul 4 in clasamentul WTA, insa va pierde aceasta pozitie in favoarea olandezei Kiki Bertens daca va fi eliminata mai devreme decat aceasta.Apoi, Simona risca sa fie depasita si de Elina Svitolina, daca tenismena din Ucraina se impune la Toronto, iar reprezentanta Romaniei e eliminata pana in sferturi.Si Petra Kvitova avea sanse s-o depaseasca pe Simona, insa jucatoarea din Cehia a abandonat din cauza unei accidentari la antebrat Citeste si: Simona Halep e vazuta cu sansa a 3-a la castigarea Rogers Cup: Iata cine e favorita Astfel, campioana de la Wimbledon risca sa coboare pana pe locul 6 in clasamentul WTA la capatul Rogers Cup 2019.De urcat, Simona nu va urca nicio pozitie, indiferent de rezultatele inregistrate la Openul Canadei.5-11 august e perioada in care se desfasoara Rogers Cup 2019.2,8 milioane de dolari sunt premiile toate ale competitiei din Canada.La editia de anul trecut, Simona Halep a invins-o in finala pe Sloane Stephens, trecandu-si in palmares cel de-al doilea ei trofeu la Openul Canadei, dupa cel cucerit in 2016.I.G.