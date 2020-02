Cate puncte pierde Simona Halep in clasamentul WTA dupa retragerea de la Doha

Ziare.

La editia de anul trecut a turneului din Qatar, reprezentanta noastra a ajuns pana in finala, fiind recompensata cu 305 de puncte.Chiar si in aceste conditii, Simona are sansa mari sa-si pastreze pozitia a doua in ierarhia WTA.Doar Karolina Pliskova o poate depasi, insa numai daca va ajunge cel putin in finala.Turneul de la Doha e dotat cu premii in valoare totala de 2,9 milioane de dolari si se desfasoara pe durata saptamanii urmatoare.Anul trecut, turneul a fost castigat de Elise Mertens, dupa o finala de trei seturi cu Simona Halep.I.G.