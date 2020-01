Ce asteptari are presedintele WTA de la Simona Halep

Ziare.

Steve Simon se asteapta ca Simona Halep sa fie o figura marcanta pentru tenisul feminin si in urmatorii ani.Pe langa Simona, seful WTA pariaza pe Ashleigh Barty, Bianca Andreescu, dar si pe tanara Cori Gauff."Circuitul WTA a progresat mult in anii 2010. Am avut jucatoare speciale, precum Serena (Williams), Venus (Williams) sau Maria (Sharapova), care vor fi tinute minte multi ani de acum incolo. Dar, ca intodeauna, avem si staruri in devenire, precum Ash (Barty), Bianca (Andreescu) si Coco (Gauff), si vedete mai consacrate, precum Simona (Halep)", a spus Steve Simon intr-un interviu acordat WTA."Partea interesanta e ca o avem inca pe Serena si e la fel de competitiva ca intodeauna. De asemenea, viitorul arata bine, cu Ash, Bianca, Simona si Coco", a adaugat seful WTA.Simona Halep are doua turnee de Grand Slam castigate in cariera (Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019), iar in clasamentul WTA a ocupat prima pozitie timp de 64 de saptamani.I.G.