Ce spune Simona Halep despre revenirea Biancai Andreescu: E foarte puternica!

Halep are incredere in capacitatea Biancai de a reveni, considerand ca aceasta are ca mari avantaje varsta inca foarte cruda si forta fizica."Am auzit ca a luat o pauza pentru cateva turnee pentru ca a fost accidentata, deci nu va fi usor pentru ea sa revina foarte puternica, dar are timp suficient, e foarte tanara si foarte puternica. Cred ca e puternica din punct de vedere mental, asa ca o vad intr-o pozitie buna si cred ca viitorul ei va fi foarte bun", a declarat Halep. Bianca Andreescu n-a mai evoluat in circuitul WTA din luna martie, atunci cand pierdea in optimi la Miami.Sportiva canadiana a surprins lumea tenisului a inceputul anului cu o serie de rezultate excelente, totul culminand cu victoria de la Indian Wells , cea mai mare a carierei.La Roland Garros , Bianca este cap de serie numarul 22 si va debuta in turul I impotriva Mariei Bouzkova.M.D.