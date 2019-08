Clasamentul WTA: Halep se mentine aproape de podium, Buzarnescu a suferit o cadere abrupta, iar Tig a urcat aproape 100 de locuri!

Ziare.

In fruntea ierarhiei continua sa se afle australianca Ashleigh Barty, urmata de Naomi Osaka si Karolina Pliskova.Simona Halep ocupa si in aceasta saptamana pozitia a 4-a, la 672 de puncte distanta de primul loc.1. Ashleigh Barty 6.605 puncte2. Naomi Osaka 6.228p3. Karolina Pliskova 6.055p4. Simona Halep 5.933p5. Kiki Bertens 5.130p6. Petra Kvitova 4.785p7. Elina Svitolina 4.737p8. Sloane Stephens 3.773p9. Aryna Sabalenka 3.565p (+1)10. Serena Williams 3.410p (-1)Protagnoista saptamanii in ierarhia WTA este Patricia Tig, care, dupa succesul de la Karlsruhe, a urcat nu mai putin de 75 de pozitii, revenind in Top 150.La polul opus se afla Mihaela Buzarnescu, in coborare de 69 de locuri si iesita din Top 100 WTA.Dar iata locurile ocupate de celelalte tenismenele romane din Top 200 in aceasta saptamana:92. Irina Begu 666 puncte (+1)94. Sorana Cirstea 651 puncte101. Monica Niculescu 616 puncte (+1)127. Mihaela Buzarnescu 497 puncte (-69)134. Ana Bogdan 470 puncte (-5)148. Patricia Tig 420 puncte (+75)177. Gabriela Ruse 345 puncte (+2)192. Irina Bara 311 puncte (-4)Saptamana aceasta va avea loc Rogers Cup, acolo unde o vom avea doar pe Simona.I.G.