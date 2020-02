Clasamentul WTA sufera modificari la varf: Simona Halep, la distanta uriasa fata de primul loc

Ziare.

Belinda Bencic, calificata in sferturile de finala de la St. Petersburg, poate urca pe cea mai buna pozitie din cariera. In clasamentul LIVE al WTA, tenismena din Elvetia se afla pe locul 4.Prima pozitie va fi ocupata in continuare de Ashleigh Barty, in timp ce Simona Halep, chiar daca va pierde 305 puncte, va ramane pe locul secund. Ultima pozitie de pe podium ii revine Karolinei Pliskova.Distanta intre primele doua clasate se va mari la nu mai putin de 2.571 de puncte.1. Ashleigh Barty 8.367p2. Simona Halep 5.796p3. Karolina Pliskova 5.290p4. Belinda Bencic 4.720p (+1)5. Bianca Andreescu 4.665p (+1)6. Elina Svitolina 4.650p (-2)7. Sofia Kenin 4.495p8. Kiki Bertens 3.965p9. Serena Williams 3.915p10. Naomi Osaka 3.626pSaptamana viitoare, aproape toate jucatoarele din Top 10 WTA vor fi prezente la turneul de la Dubai, dotat cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari.I.G.