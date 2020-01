Cum arata clasamentul LIVE al WTA dupa surprizele uriase de la Australian Open: Simona Halep, pe locul 2

Ziare.

In ierarhia LIVE intocmita de Asociatia de Tenis Feminin, Simona Halep se afla pe pozitia a doua.Prima pozitie e ocupata in continuare de Ashleigh Barty, care nu poate fi depasita indiferent de rezultatele inregistrate la Melbourne.Karolina Pliskova ocupa ultimul loc de pe podium, in timp ce Naomi Osaka, eliminata in runda a treia de Cori Gauff , a coborat pana pe pozitia a 9-a.1. Ashleigh Barty 7.827p2. Simona Halep 5.451p (+1)3. Karolina Pliskova 5.290p (-1)4. Elina Svitolina 4.775p (+1)5. Belinda Bencic 4.675p (+2)6. Bianca Andreescu 4.665p7. Serena Williams 3.915p (+2)8. Kiki Bertens 3.855p (+2)9. Naomi Osaka 3.626p (-5)10. Petra Kvitova 3.276p (-2)Urmatorul clasament WTA va fi anuntat oficial dupa terminarea Australian Open 2020.I.G.