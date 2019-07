Cum arata clasamentul WTA in aceasta saptamana

Ziare.

In ierarhia feminina la simplu, australianca Ashleigh Barty continua sa se mentina in frunte, fiind urmata de japoneza Naomi Osaka, in timp ce Karolina Pliskova completeaza podiumul.Simona Halep se afla si in aceasta saptamana pe pozitia a 4-a, la 672 de puncte distanta fata de jucatoarea de la Antipozi.1. Ashleigh Barty 6.605 puncte2. Naomi Osaka 6.257p3. Karolina Pliskova 6.055p4. Simona Halep 5.933p5. Kiki Bertens 5.130p6. Petra Kvitova 4.785p7. Elina Svitolina 4.638p8. Sloane Stephens 3.802p9. Serena Williams 3.411p10. Aryna Sabalenka 3.365pIn ceea ce le priveste pe celelalte tenismene romane din circuitul WTA, in aceasta saptamana se regasesc pe urmatoarele pozitii:58. Mihaela Buzarnescu 966p93. Irina Begu 652p94. Sorana Cirstea 651p102. Monica Niculescu 616p128. Ana Bogdan 498p179. Gabriela Ruse 332p188. Irina Bara 311p201. Jaqueline Cristian 295p217. Alexandra Cadantu 266p223. Patricia Tig 260pSaptamana aceasta sunt programate turneele de la Washington, San Jose si Karlsruhe.I.G.