Cum arata clasamentul WTA inainte de cea de-a doua saptamana de la Wimbledon: Vezi ce loc ocupa Simona Halep

Calificata in optimile de finala, acolo unde o va intalni pe surprinzatoarea americanca in varsta de doar 15 ani - Cori Gauff, Simona Halep a urcat o pozitie, pana pe 6. Reprezentanta noastra poate urca maxim pana pe locul 4, daca va ajunge cel putin in finala la Wimbledon.Primul loc e ocupat in continuare de australianca Ashleigh Barty, urmata de Naomi Osaka si Karolina Pliskova.1. Ashleigh Barty 6.605 puncte2. Naomi Osaka 6.257p (eliminata)3. Karolina Pliskova 6.055p4. Kiki Bertens 5.130p (eliminata)5. Petra Kvitova 4.785p6. Simona Halep 4.173p7. Elina Svitolina 4.098p8. Sloane Stephens 3.802p (eliminata)9. Aryna Sabalenka 3.365p (eliminata)10. Anastasija Sevastova 3.356p (eliminata)Urmatorul clasament WTA va fi anuntat lunea viitoare, dupa terminarea Wimbledon 2017.