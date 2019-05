Cum arata clasamentul WTA la startul Roland Garros 2019: Cate puncte o despart pe Simona Halep de primul loc

Ziare.

Simona Halep ocupa pozitia a 3-a in ierarhia intocmita de Asociatia Feminina de Tenis, cu 5.533 de puncte.Prima pozitie e ocupata in continuare de Naomi Osaka, cu un avans de aproape 1.000 de puncte in fata reprezentantei noastre.Intre cele doua se afla Karolina Pliskova, cu 5.685 de puncte.1. Naomi Osaka 6.486 puncte2. Karolina Pliskova 5.685p3. Simona Halep 5.533p4. Kiki Bertens 5.405p5. Angelique Kerber 5.0956. Petra Kvitova 5.055p7. Sloane Stpehens 4.5528. Ashleigh Barty 4.420p9. Elina Svitolina 3.967p10. Serena Williams 3.521pPe langa Simona Halep, Romania a mai ramas cu doar doua tenismene prezente in Top 100 WTA:33. Mihaela Buzarnescu 1.575 puncte (-3)84. Sorana Cirstea 709 puncte (+9)Irina Begu se afla pe locul 116, Ana Bogdan ocupa pozitia 123, iar pe Monica Niculescu o regasim pe locul 142.Urmatorul clasament WTA va fi publicat peste doua saptamani, dupa terminarea Roland Garros 2019.I.G.