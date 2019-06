Cum arata clasamentul WTA si cel pentru Turneul Campionelor dupa terminarea Roland Garros 2019

Clasamentul WTA

Clasamentul pentru Turneul Campioanelor

In ierarhia WTA, tenismena australiana, care in finala Openului Frantei a invins-o categoric pe Marketa Vondrousova , va urca nu mai putin de 6 pozitii, pana pe locul 2, la sub 200 de puncte distanta de prima clasata, Naomi Osaka.Simona Halep, eliminata in sferturile de finala la Paris, va cobori cinci pozitii, pana pe locul 8.1. Naomi Osaka 6.486 puncte2. Ashleigh Barty 6.350p3. Karolina Pliskova 5.685p4. Kiki Bertens 5.345p5. Petra Kvitova 4.925p6. Angelique Kerber 4.675p7. Elina Svitolina 3.967p8. Simona Halep 3.963p9. Sloane Stephens 3.682p10. Aryna Sabalenka 3.565pIn clasamentul pentru Turneul Campioanelor, Ashleigh Barty s-a cocotat pe prima pozitie, gratie celor 2.000 de puncte primite pentru victoria din capitala Frantei.Si in aceasta ierarhie, reprezentanta noastra se afla pe pozitia a 8-a, ultima care asigura prezenta la competitia care incepand de anul acesta va fi gazduita de Shenzhen (China).1. Ashleigh Barty 4.175 puncte2. Petra Kvitova 3.525p3. Karolina Pliskova 3.401p4. Naomi Osaka 3.091p5. Kiki Bertens 2.782p6. Belinda Bencic 2.419p7. Marketa Vondrousova 2.350p8. Simona Halep 2.327p---------------------------9. Johanna Konta 1.908p10. Bianca Andreescu 1.827pCele doua clasamente vor deveni oficiale luni dimineata.I.G.