Cum arata noul clasament WTA inainte de Wimbledon: O singura schimbare in top 10

Ziare.

com

Singura modificare din aceasta saptamana este revenirea Serenei Williams in top 10 WTA . Fosta lidera mondiala va urca pe locul 10, urmand sa faca rocada cu Aryna Sabalenka.In schimb, Simona Halep va ramane pe locul 7 in ierarhia WTA dupa eliminarea suferita in sferturile de finala de la Eastbourne.Lider ramane in continuare Ashleigh Barty, care ar putea pierde insa primul loc in clasament.1. Ashleigh Barty 6.495 puncte2. Naomi Osaka 6.3773. Karolina Pliskova 5.890 (6.055 daca va castiga turneul de la Eastbourne)4. Kiki Bertens 5.4305. Angelique Kerber 4.805 (4.970 daca va castiga turneul de la Eastbourne)6. Petra Kvitovaa 4.5557. Simona Halep 4.0638. Elina Svitolina 3.8689. Sloane Stephens 3.68210. Serena Williams 3.411C.S.