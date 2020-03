Cum arata programul WTA dupa turneele amanate din cauza coronavirusului: Iata cand ar putea reveni pe teren Simona Halep

Ziare.

Indian Wells, Miami, Charleston, Bogota, precum si Fed Cup sunt competitiile amanate pana in prezent de Asociatia de Tenis Feminin.Urmatorul turneu in calendarul WTA este cel de la Stuttgart, programat in perioada 20-26 aprilie si la care Simona Halep si-a anuntat participarea.Totul va depinde insa de evolutia virusului denumit COVID-19, sansele in clipa de fata ca turneul din Germania sa se desfasoare fiind foarte mici.20-26 aprilie: Stuttgart Open si Istanbul Open;27 aprilie-3 mai: Praga;4-10 mai: Madrid;11-17 mai: Roma;18-24 mai: Strasbourg si Rabat;25 mai-7 iunie: Roland Garros.I.G.