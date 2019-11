Cum arata Top 10 WTA cu un singur meci ramas de disputat inainte de finalul sezonului

Ziare.

Finala Turneului Campioanelor de maine va reprezenta pentru Elina Svitolina si posibilitatea de a urca in clasamentul WTA.Cu o victorie obtinuta in finala cu Ashleigh Barty, tenismena din Ucraina o va intrece pe Simona Halep in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.1. *Ashleigh Barty 7.431p2. Karolina Pliskova 5.940p3. Naomi Osaka 5.496p4. Simona Halep 5.462p5. Bianca Andreescu 5.221p6. **Elina Svitolina 5.075p7. Petra Kvitova 4.776p8. Belinda Bencic 4.745p9. Kiki Bertens 4.245p10. Serena Williams 3.935p*Ashleigh Barty ajunge la 7.851 de puncte daca se impune la turneul gazduit de Shenzhen;**Elina Svitolina va face 5.495 de puncte cu un succes la Turneul Campioanelor si va urca pe locul 4.Ultimul clasament WTA al anului va fi anuntat oficial luni dimineata.I.G.