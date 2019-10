Cum arata Top 10 WTA dupa rezultatele inregistrate pana acum la Turneul Campioanelor: Iata cine va incheia anul pe prima pozitie

Ziare.

com

Simona Halep a stras 375 de puncte dupa victoria cu Bianca Andreescu si infrangerea cu Elina Svitolina si se afla in prezent pe locul 4. Poate urca cel mai sus pe locul 2, in timp ce poate fi intrecuta de o singura tenismena.Ashleigh Barty a fost invinsa de Kiki Bertens si inca nu si-a asigurat locul in semifinale, dar nu mai poate fi depasita in fruntea ierarhiei WTA indiferent de ce rezultate vom avea la competitia de la Shenzhen (China).1. Ashleigh Barty 6.851p2. Karolina Pliskova 5.690p3. Naomi Osaka 5.496p4. Simona Halep 5.337p5. Bianca Andreescu 5.221p6. Petra Kvitova 4.651p7. Elina Svitolina 4.495p8. Belinda Bencic 4.495p9. Kiki Bertens 4.130p10. Serena Williams 3.935pIn ultimii doi ani, Simona Halep a incheiat anul pe primul loc in clasamentul WTA.I.G.