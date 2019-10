"Cum o poate ajuta Bianca Andreescu pe Simona Halep"

Ziare.

In cazul in care sportiva cu origini romanesti o va invinge vineri pe Naomi Osaka , atunci Simona Halep va trece peste tenismena nipona in clasamentul WTA In schimb, daca Osaka se va impune, Simona va cobori pe locul 6 in clasamentul WTA Simona poate cobori chiar si pe locul 7, daca Osaka si Petra Kvitova ajung cel putin in semifinale sau daca turneul este castigat de Kiki Bertens.Kvitova si Bertens sunt pe aceeasi parte de tablou si doar una o poarte intrece pe Simona Halep.Partida dintre Naomi Osaka si Bianca Andreescu va avea loc vineri, dupa ora 16:00, in direct pe Ziare.com.C.S.