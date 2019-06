Cum poate urca Simona Halep in clasamentul WTA, chiar daca nu joaca in aceasta saptamana

Ziare.

In functie de rezultatele ce se vor inregistra la Birmingham, Simona poate urca un loc ini ierhia mondiala, pana pe 7.Pentru ca acest lucru sa se intample, e nevoie ca Elina Svitolina sa nu se califice in sferturile de finala.Elina Svitolina o va intalni astazi in primul tur pe Margarita Gasparyan, iar daca va ajunge in optimi se va duela cu invingatoarea dinitre Petra Martici si Ekaterina Alexandrova.Pe de alta parte, Simona nu mai poate cobori in clasamentul WTA indiferent ce fac celelalte jucatoare in aceasta saptamana.Sportiva noastra va reveni in circuit incepand cu 24 iunie, cand va evolua in turneul pe iarba de la Eastbourne.C.S.