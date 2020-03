Cum va arata clasamentul WTA fara punctele de la Indian Wells si Miami: Bianca Andreescu iese din Top 10

Ziare.

Cum Indian Wells a fost anulat, iar turneul de la Miami are sanse mici de a se disputa conform programului, jucatoarele vor ramane fara punctele obtinute anul trecut la cele doua turnee, neavand posibilitatea de a "le apara".Astfel, Simona va pierde peste 500 de puncte, insa va ramane pe pozitia a doua a clasamentului.Primul loc va fi ocupat in continuare de Ashleigh Barty, in timp ce pe ultimul loc de pe podium va urca castigatoarea de Australian Open, Sofia Kenin.1. Ashleigh Barty 7.597p2. Simona Halep 5.566p3. Sofia Kenin 4.600p (+1)4. Karolina Pliskova 4.340p (-1)5. Elina Svitolina 4.180p6. Kiki Bertens 4.095p (+1)7. Serena Williams 3.785p (+2)8. Belinda Bencic 3.610p9. Aryna Sabaenka 3.585p (+2)10. Naomi Osaka 3.440pBianca Andreescu va cobori cinci pozitii, pana pe locul 11, cu 3.435 de puncte.Turneul de la Miami ar trebui sa inceapa pe 25 martie.I.G.