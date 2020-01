Iata cum va arata Top 10 WTA la startul Australian Open 2020

Ziare.

Tenismena de la Antipozi are un avand de aproape 2.000 de puncte in fata urmatoarei clasate, Karolina Pliskova.Simona Halep va urca pe locul 3 in ierarhia ce va fi data publicitatii luni dimineata, urcand peste Naomi Osaka.1. Ashleigh Barty 7.732p2. Karolina Pliskova 5.940p3. Simona Halep 5.560p (+1)4. Naomi Osaka 5.496p (-1)5. Elina Svitolina 5.075p6. Bianca Andreescu 4.935p7. Belinda Bencic 4.675p8. Petra Kvitova 4.436p9. Serena Williams 4.215p10. Kiki Bertens 4.165pAustralian Open 2020 se va desfasura in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.Anul trecut, Grand Slam-ul de la Antipozi a fost castigat de Naomi Osaka, dupa o finala cu Petra Kvitova.I.G.