Kiki Bertens, eliminata de la Wuhan: O singura tenismena o mai poate depasi pe Simona Halep in clasamentul WTA

Tenismena olandeza, aflata pe locul 8 in ierarhia WTA, a pierdut confruntarea cu campioana de anul trecut, Aryna Sabalenka.Sportiva din Belarus s-a impus in doua seturi, cu 6-1, 7-6 (9).Sabalenka putea castiga chiar mai usor, dupa ce a condus cu 5-1 in setul secund si a irosit apoi patru mingi de meci inaintea de a o fructica pe a cincea.Odata cu eliminarea suferita de Kiki Bertens, Simona Halep mai poate fi depasita in clasamentul WTA doar de Petra Kvitova.Tenismena din Cehia, in prezent pe locul 7, va urca pe locul 5, detinut in prezent de Simona, doar daca se va impune la Wuhan.In optimi, Petra Kvitova o va intalni astazi pe Sloane Stephens.1. Ashleigh Barty 6.201 puncte2. Karolina Pliskova 6.125p3. Elina Svitolina 5.235p4. Naomi Osaka 5.011p5. Simona Halep 4.907p6. Bianca Andreescu 4.835p7. Petra Kvitova 4.326p8. Kiki Bertens 4.225p9. Serena Williams 3.935p10. Belinda Bencic 3.738pVezi: Pe ce loc risca sa coboare Simona Halep in clasamentul WTA dupa abandonul de la Wuhan 22-28 septembrie e perioada in care se desfasoara Wuhan Open 2019.I.G.