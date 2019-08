La Cincinnati e in joc si locul 1 in clasamentul WTA: Pe ce pozitie risca sa ajunga Simona Halep

Simona Halep risca sa ajunga pe locul 8 in ierarhia WTA

WTA prezinta scenariile prin care tenismena nipona va pierde prima pozitie in ierarhia alcatuita de Asociatia de Tenis Feminin:- Daca Osaka pierde in runda a doua (primul tur il are liber), Barty si Pliskova o vor depasi cu o prezenta in semifinale;- Daca Osaka e eliminata in turul trei sau sferturi, Barty si Pliskova o depasesc daca ajung in finala;- Daca Osaka pierde in semifinale, Barty si Pliskova au nevoie de victorie.Pentru a fi sigura de primul loc si la inceputul saptamanii viitoare, Naomi Osaka trebuie sa ajunga in finala la turneul dotat cu premii in valoare totala de 2,9 milioane de dolari.Indiferent de rezultatul inregistrat la Cincinnati, Simona Halep, aflata pe locul 4 in clasamentul WTA, nu va urca in ierarhia ce va fi anuntata oficial la inceputul saptamanii viitoare.In schimb, Simona risca sa ajunga pe locul 8, daca e eliminata prematur, dar si in functie de rezultatele inregistrate de Petra Kvitova, Kiki Bertens, Elina Svitolina si Serena Williams.1. Naomi Osaka 6.416 puncte2. Karolina Pliskova 6.180p3. Ashleigh Barty 6.151p4. Simona Halep 4.638p5. Petra Kvitova 4.485p6. Kiki Bertens 4.400p7. Elina Svitolina 4.388p8. Serena Williams 3.936p9. Aryna Sabalenka 3.320p10. Anastasija Sevastova 3.167p12-18 august e perioada in care se desfasoara turneul de la Cincinnnati.Anul trecut, Simona Halep a ajuns pana in finala, acolo unde a fost invinsa de Kiki Bertens.I.G.