Modificari importante in clasamentul WTA dupa turneul de la Cincinnati: Simona Halep, la mare distanta de prima pozitie

Simona Halep, invinsa inca din optimi la Western & Southern Open dupa ce anul trecut a ajuns pana in finala, se mentine pe locul 4, dar a pierdut 480 de puncte in ierarhia din aceasta saptamana.Aproape 2.000 de puncte o despart pe Simona Halep de primul loc, inainte de US Open 2019.Naomi Osaka ramane in fruntea clasamentului si va incepe US Open dupa aceasta pozitie, fiind urmata de Ashleigh Barty si Karolina Pliskova.In Top 10 WTA si-a facut aparitia noua campioana de la Cincinnati , Madison Keys.1. Naomi Osaka 6.606 puncte2. Ashleigh Barty 6.501p3. Karolina Pliskova 6.315p4. Simona Halep 4.743p5. Elina Svitolina 4.492p (+2)6. Petra Kvitova 4.485p7. Kiki Bertens 4.400p (-2)8. Serena Williams 3.935p9. Aryna Sabalenka 3.320p10. Madison Keys 3.267p (+8)In privinta celorlalte tenismene romane, in aceasta saptamana se afla pe urmatoarele pozitii:92. Irina Begu 666p (-1)105. Monica Niculescu 588p (-1)106. Sorana Cirstea 573p (-3)136. Mihaela Buzarnescu 457p137. Patricia Tig 454p (+1)147. Ana Bogdan 427p (-6)178. Gabriela Ruse 345p (+1)192. Irina Bara 311p (+2).I.G.