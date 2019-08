Modificari importante in clasamentul WTA dupa ultimele rezultate de la Rogers Cup

Ziare.

com

Inaintea sferturilor de finala ale Openului Canadei, primul loc in ierarhia alcatuita de Asociatia de Tenis Feminin e ocupat de Naomi Osaka, care a depasit-o pe Ashleigh Barty.Tenismena nipona poate fi depasita la randul ei de Karolina Pliskova in functie de rezultatele de la Toronto.Simona Halep se mentine pe locul 4 si va ramane cu siguranta pe aceasta pozitie daca se va califica in semifinale sau Elina Svitolina nu va castiga turneul din Canada.1. Naomi Osaka 6.417p (+1)2. Ashleigh Barty 6.256p (-1)3. Karolina Pliskova 6.185p4. Simona Halep 5.223p5. Kiki Bertens 5.120p6. Petra Kvitova 4.780p7. Elina Svitolina 4.577p8. Serena Williams 3.600p (+2)9. Aryna Sabalenka 3.565p10. Sloane Stepens 3.189p (-2)Urmatorul clasament WTA va fi anuntat oficial luni dimineata.I.G.