Modificari importante in Top 10 WTA ca urmare a rezultatelor de la US Open

Ierarhia va avea un nou lider, Naomi Osaka fiind depasita de Ashleigh Barty.Simona Halep a pierdut o pozitie si risca sa coboare chiar pe locul 6, daca Grand Slam-ul de la Flushing Meadows va fi castigat de Belinda Bencic sau Bianca Andreescu.1. Ashleigh Barty 6.501 puncte (+1)2. Karolina Pliskova 6.125p (+1)3. Elina Svitolina 5.032p (+2)4. Naomi Osaka 4.846p (-3)5. Simona Halep 4.803p (-1)6. Petra Kvitova 4.326p7. Kiki Bertens 4.325p8. Serena Williams 3.415p9. Belinda Bencic 3.388p (+3)10. Bianca Andreescu 3.265p (+5)Belinda Bencic - Donna Vekic si Bianca Andreescu - Elise Mertens se intalnesc, in aceasta seara, in sferturile de la US Open.Serena Williams si Elina Svitolina au obtinut deja calificarea in semifinalele ultimului Grand Slam al anului.Semifinalele sunt programate joi, iar finala se va disputa sambata.I.G.