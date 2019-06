Modificari importante in Top 10 WTA dupa rezultatele de la Roland Garros

Ziare.

Calificata in finala la Openul Frantei, Ashleigh Barty a urcat pana pe locul 3 in ierarhia WTA, dar poate face saltul chiar pana pe locul 2, cu o victorie in capitala Frantei.Dupa eliminarea suferita in sferturile de finala, Simona Halep va suferi o cadere abrupta in clasamentul WTA, pana pe locul 8!Prima pozitie va ramane in posesia japonezei Naomi Osaka, insa Ashleigh Barty se poate apropia la mai putin de 200 de puncte de aceasta.1. Naomi Osaka 6.486 puncte2. Karolina Pliskova 5.685p3. Ashleigh Barty 5.650p (+5)4. Kiki Bertens 5.345p5. Petra Kvitova 4.925p (+1)6. Angelique Kerber 4.675p (-1)7. Elina Svitolina 3.967p (+2)8. Simona Halep 3.963p (-5)9. Sloane Stephens 3.682p (-2)10. Aryna Sabalenka 3.565p (+1)In finala Openului Frantei, Ashleigh Barty o va intalni sambata, de la ora 16:00 - ora Romaniei, pe surprinzatoarea cehoaica Marketa Vondrousova.Gratie parcursului fantastic de la Paris, Marketa a facut un salt de 22 de pozitii, pana pe locul 16, iar in cazul unui triumf o va depasi pe Serena Williams, urmand a se afla pe locul 11.Urmatorul clasament WTA va fi dat publicitatii luni dimineata.I.G.