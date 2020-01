Ziare.

com

Naomi Osaka s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului de la Brisbane si poate trece peste reprezentanta noastra in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.Tenismena japoneza a invins-o in optimi pe Sofia Kenin, cu 6-7 (3), 6-3, 6-1.In momentul de fata, Simona ocupa locul 3 in ierarhia WTA, cu 5.461 de puncte, cu doar 50 de puncte peste nipona.Naomi o va depasi, insa, pe Simona daca se va impune in sfertul pe care il va disputa vineri cu invingatoarea "optimii" dintre Kiki Bertens si Anett Kontaveit.1. Ashleigh Barty 7.547p2. Karolina Pliskova 5.570p3. Simona Halep 5.461p4. Naomi Osaka 5.411p5. Elina Svitolina 5.075pI.G.