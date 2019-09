Noul clasament WTA: Cum va arata top 10 dupa turneul de la Zhengzhou

Ziare.

Fata de ultima saptamana in top 10 WTA nu se inregistreaza nicio modificare in privinta pozitiilor ocupate de jucatoare, ci doar la punctaje.Astfel, Karolina Pliskova se apropie de primul loc in urma parcursului de la Zhengzhou. Jucatoarea din Cehia va avea 6.250 de puncte WTA daca va pierde finala si 6.415 puncte daca o va castiga.Pe primul loc ramane in continuare Ashleigh Barty , cu 6.501 puncte. Simona Halep se afla de asemenea pe locul 6, in timp ce Bianca Andreescu este pe locul 5.O alta jucatoare care a castigat teren in aceasta saptamana este Elina Svitolina, care a acumulat inca 99 de puncte WTA.1. Ashleigh Barty 6.501 puncte2. Karolina Pliskova 6.250 (6.415 daca va castiga finala de la Zhengzhou)3. Elina Svitolina 5.1314. Naomi Osaka 4.8465. Bianca Andreescu 4.8356. Simona Halep 4.8037. Petra Kvitova 4.3268. Kiki Bertens 4.3259. Serena Williams 3.93510. Belinda Bencic 3.738C.S.