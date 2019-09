Pe ce loc risca sa coboare Simona Halep in clasamentul WTA dupa abandonul de la Wuhan

Ziare.

In ierarhia LIVE a Asociatiei de Tenis Feminin, tenismena noastra ocupa locul 5, cu 4.907 puncte.Simona Halep poate, insa, cobori pe locul 6 la finalul turneului din China.Petra Kvitova si Kiki Bertens sunt jucatoarele care au sanse s-o depaseasca. Insa doar una dintre ele o poate face in aceasta saptamana. Atat Kvitova, cat si Bertens trebuie sa castige turneul de la Wuhan pentru a o depasi in ierarhia WTA pe Simona.1. Ashleigh Barty 6.201 puncte2. Karolina Pliskova 6.125p3. Elina Svitolina 5.235p4. Naomi Osaka 5.011p5. Simona Halep 4.907p6. Bianca Andreescu 4.835p7. Petra Kvitova 4.326p8. Kiki Bertens 4.225p9. Serena Williams 3.935p10. Belinda Bencic 3.738pUrmatorul clasament WTA va fi anuntat luni dimineata.I.G.