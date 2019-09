Pe ce loc va incheia Simona Halep anul 2019 in clasamentul WTA? Iata ce cred casele de pariuri

Ziare.

com

Tesnismena romana e vazuta cu sansa a patra la incheierea anului 2019 pe locul 1.Karolina Pliskova si Ashleigh Barty sunt marile favorite la clasarea pe primul loc la sfarsitul acestui an. Urmeaza apoi castigatoarea de la US Open, Bianca Andreescu.Cotele pentru jucatoarea care va termina anul 2019 pe locul 1 in clasamentul WTA:Karolina Pliskova 2.50Ashleigh Barty 2.50Bianca Andreescu 5.50Simona Halep 6.00Naomi Osaka 10.00Elina Svitolina 10.00In ierarhia WTA prezentata luni, Ashleigh Barty ocupa primul loc, urmata de Karolina Pliskova si Elina Svitolina.I.G.