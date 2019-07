Pe loc va incheia Simona Halep anul 2019 in clasamentul WTA? Iata ce cred casele de pariuri

Ziare.

In prezent, Simona ocupa locul 4 in clasamentul WTA, iar bookmakerii mizeaza ca aceasta va termina anul pe pozitia a 2-a.2.50 e cota pentru ca Simona Halep sa termine pe locul 2.Apoi, bookmakerii acorda cota 3.50 pentru clasarea Simonei la finalul anului pe locul 3. Clasarea pe prima pozitie are cota 5.00, in timp ce locul 4 e cotat cu 8.00.Oricare alt loc e cotat cu 4.50.1. Ashleigh Barty 6.605 puncte2. Naomi Osaka 6.257 puncte3. Karolina Pliskova 6.055 puncte4. Simona Halep 5.933 puncte5. Kiki Bertens 5.130 puncte1.485 de puncte are de aparat Simona Halep pana la US Open 2019.Rogers Cup (5-11 august) si Cincinnati (12-18 august) sunt turneele la care va lua parte tenismena noastra inainte de US Open, programat in perioada 26 august - 8 septembrie.Anul trecut, Simona a castigat Rogers Cup si a disputat finala la Cincinnati. La US Open a iesit inca din runda inaugurala.I.G.