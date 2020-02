Reactia lui Ashleigh Barty dupa ce Simona Halep s-a apropiat de ea in clasamentul WTA

Ziare.

Totusi, jucatoarea din Australia afirma ca nu se teme ca va pierde in perioada urmatoare prima pozitie."Nu simt nicio presiune in privinta locului 1 WTA . Ok, toate fetele incearca sa ma preseze, sa ma provoace, dar consider ca ne ajuta sa jucam mai bine. Eu incerc doar sa-mi imbunatatesc jocul in fiecare zi, indiferent daca sunt sau nu pe primul loc. Incerc sa fac tot ce e mai bine in fiecare zi", a spus Barty intr-o conferinta de presa.In acest moment, Barty are 8.368 de puncte WTA , in timp ce Simona Halep are 6.076.Amintim ca Simona Halep a castigat, sambata, finala turneului de la Dubai, dupa ce a invins-o pe Elena Rybakina cu 3-6, 6-3, 7-6 (5).Pentru Simona urmeaza o pauza de cateva saptamani pana la Indian Wells , competitie ce va incepe pe 9 martie.Simona a reusit, totodata, sa castige la Dubai al 20-lea titlu WTA din intreaga cariera.C.S.