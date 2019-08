Schimbari importante in clasamentul WTA: Cum arata noul top 10 dupa Rogers Cup

Ziare.

Incepand cu aceasta saptamana s-a produs o schimbare de lider in ierarhia mondiala, Naomi Osaka revenind pe prima pozitie, in locul lui Ashleigh Barty Simona Halep va ramane si in aceasta saptamana pe locul 4 in clasamentul WTA , insa a pierdut 710 puncte dupa eliminarea suferita in sferturile de finala.In schimb, Bianca Andreescu urca 13 pozitii si ajunge pe 14, aceasta fiind cea mai buna clasare din cariera. Serena Williams face si ea un salt de doua pozitii si a ajuns pe locul 8 in clasament, in timp ce Sloane Stephens a coborat doua locuri, pana pe 10.1. Naomi Osaka 6.417 puncte2. Ashleigh Barty 6.2563. Karolina Pliskova 6.1854. Simona Halep 5.2235. Kiki Bertens 5.1206. Petra Kvitova 4.7807. Elina Svitolina 4.5778. Serena Williams 3.9959. Aryna Sabalenka 3.56510. Sloane Stephens 3.189Romania o mai are in top 100 WTA, pe langa Simona Halep, doar pe Irina Begu , aflata pe locul 91 WTA, in crestere cu o pozitie. Sorana Cirstea a ajuns pe 103 (-9 locuri), Monia Niculescu pe 104 (-1 loc), iar Mihaela Buzarnescu e pe 136 (-9 locuri).C.S.