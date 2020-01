Schimbari majore in clasamentul WTA: Cum arata top 10 dupa primele turnee din 2020

Ziare.

Sase jucatoare din top 10 si-au schimbat pozitiile in aceasta saptamana, conform ierarhiei WTA In ce o priveste pe Simona Halep , sportiva noastra a coborat un loc si a ajuns pe 4, fiind intrecuta de Naomi Osaka Belinda Bencici si Serena Williams au urcat si ele cate un loc, in timp ce Petra Kvitova si Kiki Bertens au pierdut cate o pozitie.1. Ashleigh Barty 7.547 puncte2. Karolina Pliskova 5.9403. Naomi Osaka 5.4964. Simona Halep 5.4615. Elina Svitolina 5.0756. Bianca Andreescu 4.9357. Belinda Bencic 4.6058. Petra Kvitova 4.4369. Serena Williams 4.21510. Kiki Bertens 4.165C.S.