Simona Halep a aflat ce loc va ocupa in clasamentul WTA dupa eliminarea de la Cincinnati

Indiferent ce se va mai intampla in turneu in continuare, Simona va ocupa locul 4 in ierarhia mondiala.Asta deoarece singura jucatoare ce o mai putea elimina pe Simona, Elina Svitolina, a pierdut si ea in optimi in fata Sofiei Kenin.Problema pentru Simona este ca a pierdut foarte multe puncte in ultimele doua saptamani: 710 la Rogers Cup si 480 la Cincinnati, astfel ca s-a departat foarte mult de pozitiile fruntase, distanta fata de podium fiind de peste 1.500 de puncte.Amintim ca Simona Halep a fost eliminata in optimile de finala de la Cincinnati de Madison Keys, ocupanta locului 18 in clasamentul WTA Americanca s-a impus in trei seturi cu 6-1, 3-6, 7-5, la capatul unui meci ce a durat doua ore si patru minute.Pentru Simona urmeaza o pauza de cateva zile, pentru ca apoi va lua startul, incepand cu 26 august, la ultimul turneu de Grand Slam din acest an, US Open C.S.