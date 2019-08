Simona Halep a aflat ce loc va ocupa in clasamentul WTA dupa Rogers Cup

Ziare.

In ierarhia pe care WTA o va anunta luni dimineata, Simona va ramane pe locul 4.Kiki Bertens si Elina Svitolina, singurele jucatoare ce o puteau intrece pe Simona, au fost deja eliminate, astfel ca Simona va juca in continuare fara presiunea clasamentului.Simona mai are de recuperat 710 puncte pierdute in ierarhia LIVE din cele castigate la editia precedenta.Indiferent ce va face in continuare, Simona nu va mai putea urca insa in clasament dupa Rogers Cup.Sportiva noastra o va intalni in sferturile de finala pe Marie Bouzkova, in aceasta noapte, de la ora 3:30, in direct pe Ziare.com.C.S.