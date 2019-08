Simona Halep a aflat cu cine se dueleaza in turul II la Cincinnati: Adversara in premiera pentru romanca

Ziare.

Fostul numar unu WTA va da peste rusoaica Ekaterina Alexandrova, ocupanta locului 43 in clasamentul feminin.Sportiva din Rusia a trecut in primul tur de Carla Suarez Navarro, pe care a invins-o in numai 56 de minute cu scorul de 6-4, 6-1.Duelul cu Alexandrova va fi unul in premiera pentru Simona, cele doua aflandu-se pentru prima data fata in fata in circuitul feminin.Halep este cap de serie numarul 4 la turneul din Cincinnati, intrecere de top dotata cu premii in valoare totala de 2,9 milioane de dolari.Intalnirea dintre Simona si Alexandrova va avea loc miercuri, la o ora ce va fi anuntata de organizatori.M.D.