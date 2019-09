Simona Halep a ajuns in Beijing: Cand afla daca poate juca

Ziare.

Sportiva noastra a calatorit in Beijing alaturi de oamenii din staff-ul sau, dar si de iubitul ei, care ii este alaturi la turneele din China.Halep a aparut zambitoare pe aeroport, ceea ce poate fi un semn ca problemele de sanatate nu sunt atat de mari.Retrasa in primul set al duelului cu Rybakina, din optimile de la Wuhan, Simona urmeaza sa fie supus unui tratament de specialitate pentru durerile pe care le-a resimtit la spate.Ea ar trebui sa afle pana sambata daca poate sau nu evolua la China Open, insa cel mai probabil romanca va incerca sa joace macar un meci.Fostul numar 1 WTA nu a avut prea mult noroc in acest final de sezon, ea retranagdu-se de la Zhenzhou din cauza durerilor la glezna, pe cand la Wuhan a abandonat dupa un meci si jumatate din cauza unei afectiuni la spate.M.D.