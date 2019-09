Simona Halep a intrecut-o pe Bianca Andreescu in clasamentul WTA

Ziare.

Sportiva noastra a ajuns la 4.907 puncte si a urcat pe locul 5 in clasamentul WTA LIVE, profitand de faptul ca Bianca nu joaca in aceasta saptamana.Cu o calificare in semifinale, Simona va trece si peste Naomi Osaka Simona poate ajunge chiar si pe locul 3, daca va ajunge in finala si Elina Svitolina nu va trece de sferturile de finala sau daca va castiga turneul, iar ucraineanca nu ajunge in finala.Pe de alta parte, daca va ajunge cel mult in sferturile de finala, Simona mai poate fi intrecuta de una dintre Petra Kvitova sau Kiki Bertens, in cazul in care una dintre ele va castiga turneul.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Wuhan dupa ce a invins-o pe Barbora Strycova (34 WTA).Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-2, la capatul unui meci ce a durat aproximativ o ora si jumatate.In optimile de finala, Simona se va duela cu rusoaica Elena Rybakina, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA.Amintim ca anul trecut Simona a fost eliminata in turul 2 de la Wuhan.C.S.