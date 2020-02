Simona Halep a reusit o performanta fantastica

Ziare.

Sportiva noastra a reusit sa intre in premiera in top 10 al jucatoarelor ce au petrecut cele mai multe saptamani consecutive intre primele 10 tenismene ale lumii, in intreaga istorie.Simona a ajuns la 317 saptamani in top 10 WTA si a depasit-o astfel pe Martina Hingis.1. Martina Navratilova 1000 saptamani2. Chris Evert 7463. Steffi Graf 6254. Gabriela Sabatini 5085. Pam Shriver 4586. Arantxa Sanchez Vicario 4297. Mana Mandlikova 4218. Lindsay Davenport 3339. Conchita Martinez 31910. Simon Halep 317In schimb, dintre jucatoarele in activitate, Simona Halep este sportiva cu cea mai mare perioada consecutiva petrecuta in top 10 WTA.Totodata, Simona ocupa locul 6 in topul jucatoarelor in activitate ce au petrecut in total cele mai multe saptamani in top 10 WTA, fiind intrecuta doar de Serena Williams Svetlana Kuznetsova si Petra Kvitova.C.S.