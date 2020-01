Simona Halep a urcat in clasamentul WTA: Iata pe ce pozitie a ajuns

Ziare.

com

Potrivit ierarhiei data publicitatii luni de catre forul feminin, sportiva noastra a ajuns pe locul al treilea in lume, depasind-o pe Naomi Osaka.Saltul facut de Simona vine dupa ce jucatoarea nipona nu a reusit sa isi apere punctele cucerite anul trecut la Brisbane.Bianca Andreescu, jucatoarea canadiana de origine romana, a pierdut si ea o pozitie in clasament, ajungand pe locul 6, dupa ce a ratat primul turneu al anului din cauza unei accidentari.In ceea ce le priveste pe celelalte romance din tenisul feminin, lucrurile stau destul de rau.Sorana Cirstea se mentine pe locul 74, iar Ana Bogdan a urcat o pozitie, pana pe 97, ele fiind si singurele jucatoare de la noi in Top 100.Irina Begu a ajuns pe pozitia 101, Mihaela Buzarnescu a urcat usor pana pe locul 112, Patricia Tig a ajuns pe 113, iar Monica Niculescu s-a prabusit complet, fiind acum pe pozitia 127.M.D.