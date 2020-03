Simona Halep, amenintata de Ashleigh Barty: Iata ce scrie presa din Australia

Ziare.

com

Liderul WTA, Ashleigh Barty, a ajuns la 35 de saptamani in fruntea ierarhiei si la cum se prezinta lucrurile va mai ocupa aceasta pozitie saptamani bune."Barty e la doar o luna distanta de a o depasi pe Amelie Mauresmo (39 de saptamani) si o va intrece pe Victoria Azarenka (51 de saptamani) atunci cand circuitul se va relua", remarca The Australian "Halep se afla pe pozitia a 10-a, cu 64 de saptamani pe primul loc, ceea ce inseamna ca Barty va trebui sa fie la fel de consistenta precum in ultimii doi ani pentru a o depasi pe romanca", continua sursa citata.Steffi Graf conduce in ierarhia jucatoarelor cu cele mai multe saptamani petrecute in fruntea ierarhiei mondiale, fiind urmata de Martina Navratilova si Serena Williams.1. Steffi Graff 377 saptamani2. Martina Navratilova 3323. Serena Williams 3194. Chris Evert 2605. Martina Hingis 2096. Monica Seles 1787. Justine Henin 1178. Lindsay Davenport 989. Caroline Wozniacki 7110. Simona Halep 64In fruntea ierarhiei WTA, Ashleigh Barty are un avans de aproape 3.000 de puncte in fata Simonei Halep.Clasamentul WTA este momentan inghetat din cauza pandemiei de coronavirus care a dus la suspendarea meciurilor de tenis.I.G.