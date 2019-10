Simona Halep bifeaza o noua borna istorica: Performanta superba pentru sportiva noastra

Ziare.

Conform calculelor facute de, sportiva noastra va intra, incepand de luni, in cea de-a 300-a saptamana la rand petrecuta in top 10 WTA Simona este jucatoarea in activitate care a petrecut cele mai multe saptamani la rand in top 10 WTA Dintre acestea, 191 au fost pe podiumul clasamentului WTA, iar 272 in top 5.Simona a patruns in top 10 WTA pe 27 ianuarie 2014, iar de atunci nu a mai iesit niciodata din elita.1. Serena Williams (SUA) 13.000 puncte2. Victoria Azarenka (Belarus) 6.5813. Na Li (China) 6.5704. Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.7505. Maria Sharapova (Rusia) 5.4166. Petra Kvitova (Cehia) 4.7457. Sara Errani (Italia) 4.4408. Jelena Jankovici (Serbia) 4.3109. Angelique Kerber (Germania) 4.03010. Simona Halep (Romania) 3.760