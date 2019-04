"Simona Halep coboara in clasamentul WTA"

Ziare.

Incepand de saptamana viitoare, Simona se va afla pe locul 3 in clasament, fiind intrecuta de Petra Kvitova.Jucatoarea din Cehia a trecut peste Simona dupa ce s-a calificat in semifinalele turneului de la Stuttgart. Cehoaica a invins-o pe Anastasija Sevastova, scor 2-6, 6-2, 6-3.In urma acestui rezultat, Kvitova acumuleaza 5.730 de puncte, in timp ce Simona ramane cu 5.682 de puncte.Simona avea sansa sa urce pe primul loc in functie de rezultatele de la Stuttgart, dar a ales sa se retraga, invocand o stare de oboseala dupa partidele de la Fed Cup Romanca revenise pe locul 2 pe 31 martie, cand a intrecut-o pe Petra Kvitova.In acest an, Simona a stat doar patru saptamani pe primul loc, fiind depasita de Naomi Osaka pe 27 ianuarie.Revenirea Simonei in circuitul WTA este programata pentru data de 6 mai, in turneul de la Madrid.C.S.