Simona Halep coboara in clasamentul WTA: Romanca va iesi din Top 3

Ziare.

com

Dupa ce a depasit-o pe sportiva nipona fara sa joace vreun meci in acest an, profitand insa de rezultatul mai slab al acesteia, Halep se vede intrecuta de Osaka in aceeasi situatie, fara sa evolueze.Naomi a reusit sa se califice, vineri, in semifinalele turneului de la Brisbane, iar punctele obtinute ii sunt suficiente pentru a o depasi pe Simona.Japoneza a trecut greu, in trei seturi, de Kiki Bertens, pe care a invins-o cu scorul de 6-3, 3-6, 6-3 dupa doua ore de joc.Calificarea in semifinale o duce pe Osaka la cota 5496 de puncte in clasamentul WTA in timp real, in timp ce Halep ramane cu 5461 de puncte.Astfel, in ierarhia feminina de saptamana viitoare sportiva noastra va ocupa pozitia a patra.Simona Halep va reveni oficial in competitii saptamana viitoare, atunci cand va lua startul in cadrul turneului de la Adelaide.Clasamentul WTA va suferi schimbari majore la inceputul lunii februarie, dupa Australian Open, primul Grand Slam al sezonului.M.D.